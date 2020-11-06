Ченс Корнут продовжує дивувати покерну спільноту. Американець зробив серйозну заявку на перемогу в матчі з Філом Гальфондом.

П’ята серія так званого Galfond Challenge наразі триває за найцікавішим сценарієм. Після перемог над "VeniVidi1993", "ActionFreak", Білом Перкінсом і Деном Кейтсом Філ підходив до дуелі з Корнутом в ролі фаворита.

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Спершу все йшло за планом Гальфонда. Він домінував, але згодом Ченс почав вигравати сесію за сесією. Врешті Корнут не просто наздогнав суперника, а й оформив рекордне лідерство.

Хайролери зіграли майже 10 тисяч роздач. Ченс відірвався уже на 350 тисяч доларів! Відзначимо, що в дебютному матчі челенджу Філ зумів драматично вирвати перемогу у "VeniVidi1993", тому досвід тріумфів на характері у Гальфонда є.

Нагадаємо, зіркові покеристи грають в Омаху. За регламентом, хлопці повинні зіграти 35 тисяч роздач. Якщо у підсумку переможе Філ, Ченс заплатить йому "зверху" 250 тисяч доларів. У разі тріумфу Корнута — Гальфонд додатково заплатить суперникові мільйон доларів.