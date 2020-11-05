Протистояння якого чекали усі, хто бодай трохи цікавиться покером нарешті стартувало. Даніель Негреану і Даг Полк перенесли вирішення свого багаторічного конфлікту із соціальних мереж безпосередньо за покерний стіл.

Зустрівшись на живо, суперники утім виявилися далеко не настільки агресивно налаштованими, як це було в інтернет-перепалках. Тож той, хто очікував справжньої бійки чи, принаймні, обміну образами, залишився розчарованим. Даг і Даніель поводилися дуже ґречно. Що проте, не завадило їм влаштувати справжнє шоу для тих, хто прагнув насолодитися хорошим покером.

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На живо суперники, згадаємо, домовилися провести лише стартові 200 роздач поєдинку. За три години Негреану і Полк встигли розіграти 150 рук і за цей час нікому не вдалося сформувати суттєвого відриву, проте далі почалося найцікавіше.

Спочатку Негреану, якого вважають відвертим аутсайдером дуелі, провернув величезний блеф. Із К-хай на рівері він поставив ол-ін 30 тисяч доларів і змусив Полка викинути його А-хай. Незабаром суперники помінялися ролями. Блефувати на рівері спробував уже Даг, та на його нещастя канадець упіймав трипс шестірок ще на флопі і, звісно, не збирався викидати руку:

Hand of the day for sure! Congrats to @RealKidPoker and GG to @DougPolkVids ! This will be a fun match! https://t.co/QKc9ra84RJ — Karlencho (@Karlencho) November 5, 2020

Перемога в цій роздачі принесла Негреану найбільший банк сесії – 113 тисяч доларів. Заплановані ж 200 роздач завершилися із перевагою Даніеля у 117 тисяч "зелених". Подивитися повну трансляцію дуелі можна ось тут.

Попри невдачу, Даг Полк вже встиг запевнити, що цілком задоволений власною грою і не хвилюється з приводу відставання на старті. Зважаючи на те, що суперникам треба зіграти ще 24 800 роздач і зробити це на полі Полка (тобто в онлайні) відставання дійсно не видається аж надто великим.