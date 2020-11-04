Одна із найвпливовіших постатей світового гемблінгу Шелдон Адельсон може незабаром продати свої американські активи – мережу казино в Лас-Вегасі. Це, своєю чергою, може посприяти глобальному поверненню онлайн-покеру у США у легальну площину.

Шелдон Адельсон входить до топ-30 найбагатших людей на планеті зі статками у понад 30 мільярдів доларів. Космічне багатство американцю принесли гральні заклади, а відтак онлайн-покер є серйозним конкурентом для його бізнесу. Подейкують, Адельсон хоче продати свою американську частку бізнесу, яка становить близько 15% від його загальних світових активів.

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Втративши бізнес-інтереси на батьківщині, товстосум який має впливові зв’язки, може залишити у спокої онлайн-покер у США. Адельсон, який бореться із легалізацію гри в мережі, переконує, що відстоює інтереси неповнолітніх. Крім того, вважає покер азартною грою, яка викликає залежність, і немає нічого спільного із майстерністю чи інтелектуальною діяльністю.



Шелдон Адельсон і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Заяви Шелдона Адельсона прогнозовано викликали хвилю обурення серед покерної спільноти. Утім, одними лише словами справа не обмежується. 87-річний бізнесмен безпосередньо впливає на те, аби покер в інтернеті ще не скоро повернувся на батьківщину гри. Наразі в онлайні можна грати лише у 4 штатах США – Делавер, Нью-Джерсі, Невада і Пенсильванія.