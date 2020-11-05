Противостояние которого ждали все, кто хоть немного интересуется покером наконец началось. Даниэль Негреану и Даг Полк перенесли решения своего многолетнего конфликта из социальных сетей непосредственно за покерный стол.

Встретившись вживую, соперники, впрочем, оказались далеко не столь агрессивно настроенными, как это было в интернет-перепалках. Поэтому тот, кто ожидал настоящей драки или хотя бы обмена оскорблениями, остался разочарованным. Даг и Даниэль вели себя очень вежливо. Что впрочем, не помешало им устроить настоящее шоу для тех, кто стремился насладиться хорошим покером.

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Вживую соперники, вспомним, договорились провести только стартовые 200 раздач поединка. За 3 часа Негреану и Полк успели разыграть 150 рук и за это время никому не удалось сформировать существенного отрыва. Однако дальше началось самое интересное.

Сначала Негреану, которого считают откровенным аутсайдером дуэли, провернул огромный блеф. С К-хай на ривере он поставил олл-ин 30 тысяч долларов и заставил Полка выбросить его А-хай. Вскоре соперники поменялись ролями. Блефовать на ривере попытался уже Даг, и на его несчастье канадец поймал трипс шестерок еще на флопе и, конечно, не собирался выбрасывать руку:

Hand of the day for sure! Congrats to @RealKidPoker and GG to @DougPolkVids ! This will be a fun match! https://t.co/QKc9ra84RJ — Karlencho (@Karlencho) November 5, 2020

Победа в этой раздаче принесла Негреану крупнейший банк сессии – 113 тысяч долларов. Запланированные же 200 раздач завершились с преимуществом Даниэля в 117 тысяч "зеленых". Посмотреть полную трансляцию дуэли можно здесь.

Несмотря на неудачу, Даг Полк уже успел заверить, что вполне доволен своей игрой и не волнуется по поводу отставания на старте. Несмотря на то, что соперникам предстоит сыграть еще 24 800 раздач и сделать это на поле Полка (то есть в онлайне) отставание действительно не кажется слишком большим.