Покерна битва американських хайролерів ризикує закінчитися справжнім розгромом. Філ Гальфонд просто не залишає шансів своєму опонентові.

Корнут майже відразу відпустив Гальфонда у відрив. Але після чотирьох ігрових днів відставання Ченса все ж не виглядало аж таким безнадійним. Та провальна п’ята сесія змушує хвилюватися за гаманець Ченса. Філ усього за 800 рук виграв 43,5 тисяч доларів!

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Тепер він лідирує на 102 тисячі "зелених". І це суперники зіграли лише трохи більше чотирьох тисяч роздач із регламентованих 35 тисяч.



Galfond Challenge

Нагадаємо, хайролери грають в Омаху. Це п’ята серія так званого Galfond Challenge. Чотири попередні дуелі Філ у своїх опонентів виграв, тому не дивно, що він є фаворитом і дуелі з Корнутом. Відзначимо, що в разі підсумкового тріумфу Гальфонда, Ченс заплатить йому "зверху" ще 250 тисяч доларів. Якщо переможе Корнут, то отримає з кишені Філа мільйон доларів.