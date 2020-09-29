Успішний бізнесмен Біл Перкінс, відомий з-поміж іншого своєю любов’ю до покеру і різних парі, вигадав нову розвагу.

Перкінс активно стежив за нещодавнім протистоянням у прямому ефірі між Антоніо Есфандіарі та Філом Хельмутом і вирішив, що й сам хоче взяти участь у чомусь подібному. Тож Перкінс кинув виклик одразу обом зіркам:

Отож так. Ми з Метью Гонсалесом викликаємо Філа Хельмута і Антоніо Есфандіарі на командний поєдинок в форматі хедз-апу. Кожен гравець буде грати по одній вулиці. Ми готові поставити на це парі 2 до 1. Ви повинні почувати себе щасливчиками. І ви же не повбиваєте один одного, коли ми вас "розмажемо"? Дайте знати, якщо вирішите повеселитися.

Антоніо Есфандіарі уже погодився взяти участь у такій дуелі, тож залишилося дочекатися реакції Філа Хельмута.

Сам Перкінс, вочевидь, має твердий намір виграти це протистояння, адже обрав собі серйозного партнера. Метью Гонсалес, хоч і не дуже відомий своїми турнірними успіхами, але є справжнім майстром кеш-гри з високими лімітами.

Зокрема, нещодавно він прийняв виклик Віктора Малиновського. Метью та Віктор зіграють хедз-ап у Безлімітний Холдем зі стеками 3 000 000 доларів у кожного і блайндами 1000/2000 доларів. Докуповувати фішки, чи виходити з гри до їх програшу буде заборонено. А той, хто програє дуель змушений буде зробити собі татуювання зі сумою програшу.