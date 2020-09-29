Філ Гальфонд збільшив свою перевагу у п’ятому поєдинку так званого Galfond Challenge.

Американський хайролер грає в Омаху проти свого співвітчизника Ченса Корнута. Після двох стартових днів перевага Філа була невеликою — 11,5 тисяч доларів.

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Але у третій сесії Гальфонд зміг наростити перевагу і навіть доволі впевнена гра в четвертій серії цього трилеру не врятувала Корнута від солідного відставання. Після зіграних 2,5 тисяч роздач Ченс програв 78,5 тисяч доларів. Але у четвертий день хайролери зіграли ще 750 роздач і відставання Корнута скоротилося на 20 тисяч доларів.

Нагадаємо, за регламентом на суперників чекають 35 тисяч роздач. Якщо у підсумку тріумфує Гальфонд, то Корнут заплатить йому "зверху" ще 250 тисяч доларів. У разі тріумфу — Ченс отримає з кишені Філа додатковий мільйон "баксів".

Відзначимо, перед дуеллю з Корнутом Гальфонд уже переміг "VeniVidi1993", "ActionFreak", Біла Перкінса і в міні-версії челенджа Дена Кейтса.