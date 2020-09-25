Австралійський покер-про Майкл Аддамо тріумфував на змаганнях суперхайролерів у рамках Світового покерного туру (WPT). Утім найгучнішою історією турніру стало третє місце маловідомої покеристки Чарлі Гудвін.

Усього знайшлося лише 40 охочих заплатити гігантський бай-ін у 100 тисяч доларів. Це означало, що до призової зони потрапить лише 6 щасливчиків. Зовсім трохи не дотяг до призів білоруський хайролер Микита Бодяковський, який вилетів восьмим.

Читайте також: Дует українців виграв 18,5 мільйонів гривень на Чемпіонаті світу з онлайн покеру

З нічим покинули змагання багато зірок: Артур Мартіросян, Тімоті Адамс, Адріан Матеос, Джастін Бономо, Сем Грінвуд та інші.

Обскакати їх усіх вдалося Чарлі Гудвін. Досі британка за усю кар’єру виграла грошей, яких заледве би вистачило на бай-ін турніру суперхайролерів. Проте, їй вдалося відібратися на ці змагання через сателіт, який коштував усього 109 доларів! Чарлі втерла носа купі досвідчених профі і покинула турнір лише на 3-й сходинці з виграшем у 620 тисяч доларів!

Та трофей все таки розіграли куди досвідченіші гравці: Майкл Аддамо та Айзек Хакстон. При майже рівних стеках у хедз-апі суперники вирішили поділити призовий фонд – кожен отримав трохи більше ніж 1,2 млн доларів. Битву же за титул чемпіона WPT і додаткові 30 тисяч доларів виграв Аддамо.