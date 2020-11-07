Хедз-ап битва двох зірок покеру з-за реального столу переїхала у мережу Інтернет, де Даг Полк почувається куди впевненіше за Даніеля Негреану. Американець не лише відіграв серйозний мінус, який отримав за підсумками "живої" гри, але й добряче заробив.

На старті покерної битви суперники зіграли 200 рук, які забезпечили Даніелю Негреану солідний профіт у 117 тисяч доларів. Та варто було покеристам перебратись у зручні крісла перед моніторами, як ситуація змінилась кардинально. Даг Полк, який має значно більше досвіду гри в інтернеті, дав Даніелю Негреану справжньої прочуханки.

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Опоненти провели в грі близько 2 годин, зігравши 424 руки, за підсумками яких Полк "пограбував" Негреану на 218 тисяч доларів. Відтак, загальний профіт американця тепер становить майже 102 тисячі. Попереду у покеристів ще чимала дистанція – більше 24 376 роздач, тож, зважаючи на тенденцію, канадець може програти у підсумку дуже багато.