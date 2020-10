Останнім часом професійний американський покерист Антоні Есфандіарі переживає не найкращі часи.

Не так давно він став жертвою пограбування, а за крайні два місяці тричі програв покерну хедз-ап дуель своєму давньому супернику-другу Філу Хельмуту. При тому, що усі фахівці вважали Антоніо беззаперечним фаворитом протистояння. Що ж, на щастя Есфандіарі, у нього є один настільки яскравий спогад, що здатен допомогти впоратися з будь-якою чорною смугою.

Читайте також: Хельмут заробив на "Чарівнику" і тепер ставить на Негреану

Справа була у 2012 році. Організатори WSOP пішли на ризикований крок, організувавши перші в історії покерні змагання, вхід на які коштував 1 000 000 доларів. Ідейним натхненником благодійного турніру Big One for One Drop став засновник знаменитого "Cirque du Soleil" Гі Лаліберте.

Дозволити собі участь змогли 48 гравців, між якими було приблизно порівну професійних покеристів та аматорів-бізнесменів. Окрім призового фонду у понад 40 млн доларів, вони зібрали ще й 5 мільйонів на доброчинність.

Лише 9 з них потрапили до призової зони, тобто інші 39 людей просто втратили 1 млн доларів буквально за день-два. Фінальний же стіл сформували 7 покеристів: Есфандіарі, Хельмут, Болдвін, Трікет, Раст, Ейнхорн та творець дійства Лаліберте.

Есфандіарі зайшов на фінальний стіл із другим стеком, поступаючись лише Сему Трікету і саме цим двом судилося зійтися у найдорожчому на ту мить хедз-апі в історії покеру. У вирішальний роздачі Антоніо із 7-5 впіймав трипс п’ятірок на флопі, а Трікет отримав флеш-дро. Фішки опинилися і центрі столу і Есфандіарі поклав у кишеню вражаючі 18 млн доларів, Сему дісталося на 8 млн менше.

Після тріумфу "Чарівника" Big One for One Drop проводили ще двічі у 2014 і 2018 роках. Перемогу здобували Ден Колмен та Джастін Бономо. Утім тріумф Антоніо Есфандіарі залишається особливим, адже був першим у своєму роді.