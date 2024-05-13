Філ Хельмут, рекордсмен світу за кількістю титулів Світової серії покеру, вирішив заздалегідь відсвяткувати своє 60-річчя. Власник 17 золотих браслетів зібрав близьких друзів у Лас-Вегасі більш як за 2 місяці до 16 липня, коли він власне й розміняє сьомий десяток.

До теми Хейтерам наперекір: чому Філ Хельмут є легендою покеру



Філ Хельмут / Фото spadepoker.tv

Вікенд виявився плідним і, як зізнався достроковий ювіляр, це найкраще святкування дня народження у його житті. Ще б пак, на паті ненадовго забіг навіть сам Ілон Маск, принаймні так стверджує уродинник.

Відео з мережі Х Філа Хельмута

Провів найкращий святковий вікенд у моєму житті в компанії найкращих друзів. Для мене велика честь, що навіть Ілон Маск забіг на 10 хвилин. Мушу цим похизуватись. Уявляєте, Ілон побував на моїй вечірці, це круто. Стули пельку, Філе, досить випендрюватись,

- резюмував Хельмут своє святкування.



Філ Хельмут та Дреймонд Грін / Фото PokerNews

Крім одіозного мільярдера привітати Філа прийшов й селебреті зі світу спорту – 4-разовий чемпіон NBA Дреймонд Грін, з яким Хельмут давно товаришує. Зрештою, як і годиться, не обійшлось і без подарунків. Покеристу, зокрема, подарували цілу шафу для одягу, запакувавши туди удосталь обновок для ювіляра.

Відео з мережі Х Філа Хельмута

Ну і яке ж свято без роботи. У Вегасі Хельмут встиг знятись в одному із епізодів High Stakes Poker в компанії Стенлі Танга, Ендрю Робла, Дженіфер Тілі та інших. Цього тижня Філ також візьме участь в турнірі 8-Game Mix, аби, так би мовити, розігрітись перед турніром чемпіонів, який стартує 22 травня. А наприкінці місяця легенда вирушає за своїм 18-им браслетом WSOP. Найпрестижніша покерна серія розпочнеться у Лас-Вегасі 28 травня.

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