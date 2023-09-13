Важко у це повірити, але Філ Хельмут віддав професії вже майже 40 років, розпочавши свій покерний шлях ще у 85-му. І всі ці роки він не просто балансував між даунстріками і трофеями, а постійно тримав високу планку, яку задер ще на старті своєї кар’єри.

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У 89-му Хельмут став наймолодшим чемпіоном світу в історії, а через 34 роки виграв свій уже сімнадцятий браслет WSOP. Американець ставить перед собою амбітну ціль – пограти ще з десяток років і підняти рекорд до цифри у 24 трофеї найпрестижнішого покерного фестивалю. І, відверто кажучи, мета, якщо маємо на увазі цього персонажа, не така вже і примарна. Філ Хельмут / Фото PokerNews

Зараз йому 59 і він все ще горить покером, як це було у 90-х і впродовж двох декад нового століття. Ця пристрасть зазвичай негативно впливає на репутацію Філа, адже важко відшукати серед покерної знаті більш токсичного гравця. Лише спробуйте забрати у Хельмута фішки, застосувавши, як він вважає, заборонені покерні прийоми – дізнаєтесь про себе багато чого нового.

Як зізнається наш герой, потім він дуже шкодує, що наговорив зайвого, але у миті пристрасті не може контролювати свого язика. А так, десь глибоко в душі, він справжній покерний джентльмен. Коли Філ приїжджає на роботу не цурається потиснути руку кожному із опонентів за столом, а що вже буде згодом – це їх проблеми. Якщо ж у покерного нахаби все складається – він сама ввічливість і доброта.



Філ Хельмут / Фото PokerNews

Погоджуємось, такому професіоналу пасувало б бути більш стриманим, але його емоційність і фриковість це те, що робить рейтинги різноманітним покерним шоу і організаторам турнірів, а це, як не крути, популяризує гру. Тож Філ навіть у негативному світлі по суті робить хорошу справу. Завдяки чималому досвіду і безсумнівно високій майстерності Poker Brat, як би з нього не кепкували колеги по цеху, є топовим гравцем, насамперед у Техаський Холдем.

Це Хельмут довів зокрема у часи пандемії, коли вписався в High Stakes дуель, де професіонали, ризикуючи власними грошима, мірялись стеками в хедз-апі. Результат – тричі осоромлений Антоніо Есфандіарі і стільки ж перемог Філа над Даніелем Негреану. А ці хлопці далеко не останні профі в битві один на один.

Філ Хельмут / Фото PokerNews

Величезним недоліком Філа Хельмута є відверто слабка гра за онлайн-столами, в сучасному покері це неприпустимо. Але Poker Brat є своєрідним консерватором гри, тому любить і поважає її насамперед у первісному вигляді. Його право. Доки він залишатиметься у тій формі, яку демонструє ось уже майже чотири десятка років, його боятимуться і поважатимуть суперники. Нехай як там Філ не коментує їхню гру. Легенді можна.