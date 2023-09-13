Трудно в это поверить, но Фил Хельмут отдал профессии почти 40 лет, начав свой покерный путь еще в 85-м. И все эти годы он не просто балансировал между даунстриками и трофеями, а постоянно держал высокую планку, которую задрал еще на старте своей карьеры.

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В 89-м Хельмут стал самым молодым чемпионом мира в истории, а спустя 34 года выиграл свой уже семнадцатый браслет WSOP. Американец ставит перед собой амбициозную цель поиграть еще с десяток лет и поднять рекорд до цифры в 24 трофея самого престижного фестиваля покера. И, откровенно говоря, цель, если имеем в виду этого персонажа, не так уж и призрачна. Фил Хельмут / Фото PokerNews

Сейчас ему 59 и он все еще горит покером, как это было в 90-е и в течение двух декад нового века. Эта страсть обычно негативно влияет на репутацию Фила, ведь трудно найти среди покерной знати более токсичного игрока. Только попробуйте забрать у Хельмута фишки, применив, как он считает, запрещенные приемы покера – узнаете о себе много нового.

Как признается наш герой, потом он очень сожалеет, что наговорил лишнего, но в мгновение страсти не может контролировать свой язык. А так, где-то глубоко в душе, он настоящий джентльмен покера. Когда Фил приезжает на работу, не отказывается пожать руку каждому из оппонентов за столом, а что будет позже – это их проблемы. Если же у покерного нахала все складывается – он сам вежливость и доброта.



Фил Хельмут / Фото PokerNews

Соглашаемся, такому профессионалу следует быть более сдержанным, но его эмоциональность и фриковость это то, что делает рейтинги разнообразным покерным шоу и организаторам турниров, а это, как ни крути, популяризирует игру. Так что Фил даже в негативном свете по сути делает хорошее дело. Благодаря немалому опыту и несомненно высокому мастерству Poker Brat, как бы над ним не подтрунивали коллеги по цеху, является топовым игроком, прежде всего в Техасский Холдем.

Это Хельмут доказал в частности во времена пандемии, когда вписался в High Stakes дуэль, где профессионалы, рискуя своими деньгами, мерились стеками в хедз-апе. Результат – трижды посрамленный Антонио Эсфандиари и столько же побед Фила над Даниэлем Негреаном. А эти ребята далеко не последние профи в битве один на один.

Фил Хельмут / Фото PokerNews

Огромным недостатком Фила Хельмута является откровенно слабая игра за онлайн-столам, в современном покере это недопустимо. Но Poker Brat является своеобразным консерватором игры, поэтому любит и уважает ее прежде всего в первоначальном виде. Его право. Пока он будет оставаться в той форме, которую демонстрирует уже почти четыре десятка лет, его будут бояться и уважать соперники, как бы Фил не комментировал их игру. Легенде можно.