Третій рік поспіль Даніель Негреану на час WSOP Online повертається до Канади, щоб відіграти всю серію. Цього тижня йому вдалося встановити кілька особистих рекордів.
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Канадський покерист показав свій найкращий результат у браслетних подіях WSOP Online. Це відбулося в івенті з бай-іном 5 000 доларів 6-Handed NLH Championship. Даніель Негреану посів 19 місце та отримав понад 20 000 доларів призових.
Також стрим канадського покериста дивилася рекордна кількість глядачів. Сумарно на платформах ютуб і твіч він зібрав більш як 300 000 переглядів. Даніель Негреану планує грати WSOP Online і надалі. Серія триватиме до 2 жовтня.
У живих турнірах результати Негреану на WSOP значно кращі. У його активі 6 браслетів Світової серії покеру, хоча вже 10 років Даніель ніяк не може виграти черговий трофей.
Виграні браслети WSOP Даніелем Негреану:
- 1998: $2,000 Pot Limit Hold'em (169 460 доларів);
- 2003: $2,000 S.H.O.E. (100 440 доларів);
- 2004: $2,000 Limit Hold'em (169 100 доларів);
- 2008: $2,000 Limit Hold'em (204 874 долари);
- 2013: (Asia): AUD $10,000 No-Limit Hold'em (AUD $1 038 825);
- 2013: (Європа): €25,600 No-Limit Hold'em (725 000 євро).