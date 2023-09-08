Третій рік поспіль Даніель Негреану на час WSOP Online повертається до Канади, щоб відіграти всю серію. Цього тижня йому вдалося встановити кілька особистих рекордів.

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Канадський покерист показав свій найкращий результат у браслетних подіях WSOP Online. Це відбулося в івенті з бай-іном 5 000 доларів 6-Handed NLH Championship. Даніель Негреану посів 19 місце та отримав понад 20 000 доларів призових.

Також стрим канадського покериста дивилася рекордна кількість глядачів. Сумарно на платформах ютуб і твіч він зібрав більш як 300 000 переглядів. Даніель Негреану планує грати WSOP Online і надалі. Серія триватиме до 2 жовтня.

У живих турнірах результати Негреану на WSOP значно кращі. У його активі 6 браслетів Світової серії покеру, хоча вже 10 років Даніель ніяк не може виграти черговий трофей.

Виграні браслети WSOP Даніелем Негреану: