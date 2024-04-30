Легендарний фінський покерист Патрік Антоніус ще у вересні 2022 року востаннє тріумфував в живому покерному турнірі. Тривалий трофейний голод ефектно втамував на етапі Європейського покерного туру в Монте-Карло.

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Турнір з бай-іном 100 000 євро виявився по кишені лише 48 товстосумам, але випадкових пасажирів тут звісно не було, що не ім’я – зірка із солідним послужним списком. За фінальним столом майбутньому чемпіонові, скажімо, протистояв найуспішніший англійський гравець в історії Стівен Чідвік та другий серед німців – Крістоф Фогельсанг.

Чідвік задовольнився восьмим місцем (272 800 євро призових), а от Фогельсанг пручався до останнього. Утім, фінсько-німецького хедз-апу цілком могло і не відбутись, якби Антоніус не виграв, мабуть, ключову роздачу за фінальним столом. У 5-max Патрік поставив на префлопі 4-бет олл-ін із K-Js і виграв монетку за величезний банк у 10-10 Бена Хіта.



Крістоф Фогельсанг / Фото PokerNews

Битву один-на-один Антоніус розпочав із невеликою перевагою за розміром стеку, але швидко втратив позицію лідера, згодом подвоївся і врешті своєчасно виставив Фогельсанга в олл-ін із А-5о, маючи домінацію із А-9о.

Я намагаюсь демонструвати достойну гру на рівні із професіоналами нової генерації. Я залюбки змагаюсь у найважчих складах учасників, не суттєво кеш це, чи турнір. Моя ціль – продовжувати вигравати і давати тріумфальні інтерв’ю ще принаймні 10, чи 20 років, -

розповів Антоніус після перемоги.



Патрік Антоніус / Фото PokerNews

Патрік Антоніус у підсумку виграв свій другий титул на ЕРТ, який організатори оцінили у 1 967 440 євро (2 107 934 доларів). Відтак фінський профі здолав позначку у 20 мільйонів доларів призових за кар’єру . У покерного Бреда Піта, як його люблять називати колеги по цеху, тепер понад 21.6 мільйона за спиною.