У Монте-Карло добігає кінця етап Європейського покерного туру. Позаду один із найбільш масових турнірів – сайд-івент FPS High Roller з бай-іном 2 200 євро, який зібрав 1 217 входів. Серед призерів змагання – одразу восьмеро українських покеристів.

До теми Українець зібрав найбільше фішок в "таємничому" турнірі на EPT Монте-Карло

21. Сергій Тарнакін –11 570 євро призових

37. Іван Абрамчук – 7 590 євро

101. Ренат Богданов – 4 350 євро

114. Михайло Сезоненко – 4 350євро

118. Олексій Євченко – 4 350 євро

130. Костянтин Гольський – 3 790євро

136. Олег Охотський – 3 790євро

181. Павло Вертико – 3 290 євро



Чемпіон туніру Іоанніс Пулос / Фото PokerNews

Доля трофею у підсумку вирішилась у 3-max. Іоанніс Пулос, Матьє Ді Мельо та Хав'єр Гомес уклали угоду і розділили залишки призового фонду пропорційно до розмірів стеків. Заповітну "піку" і 288 635 євро призових отримав грек Пулос. Приз для француза Ді Мельо – 278 123 євро, іспанця Гомеса – 266 540 євро.

Український хедз-ап в боротьбі за півтора мільйона

Двоє наших гравців "StreetFlushD" та Роман "RomeoPro" Романовський розіграли трофей в престижному онлайн-турнірі. Чемпіон поповнив банкрол майже на 40 тисяч доларів.