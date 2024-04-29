В Монте-Карло подходит к концу этап Европейского покерного тура. Позади один из самых массовых турниров – сайд-ивент FPS High Roller с бай-ином 2 200 евро, который собрал 1 217 входов. Среди призеров соревнования – сразу восемь украинских покеристов.

К теме Украинец собрал больше всего фишек в "таинственном" турнире на EPT Монте-Карло

21. Сергей Тарнакин – 11 570 евро призовых

37. Иван Абрамчук – 7 590 евро

101. Ренат Богданов – 4 350 евро

114. Михаил Сезоненко – 4 350 евро

118. Алексей Евченко – 4 350 евро

130. Константин Гольский – 3 790евро

136. Олег Охотский – 3 790евро

181. Павел Вертико – 3 290 евро



Чемпион турнира Иоаннис Пулос / Фото PokerNews

Судьба трофея в итоге решилась в 3-max. Иоаннис Пулос, Матье Ди Мельо и Хавьер Гомес заключили соглашение и разделили остатки призового фонда пропорционально размерам стеков. Заветную "пику" и 288 635 евро призовых получил грек Пулос. Приз для француза Ди Мельо – 278 123 евро, испанца Гомеса – 266 540 евро.

Украинский хедз-ап в борьбе за полтора миллиона

Двое наших игроков "StreetFlushD" и Роман "RomeoPro" Романовский разыграли трофей в престижном онлайн-турнире. Чемпион пополнил банкролл почти на 40 тысяч долларов.