Престижний турнір Bounty Hunters за 525 доларів у найбільшому покер-румі GGPoker цього разу зібрав 666 входів, що дозволило сформувати солідний призовий фонд у 333 тисячі доларів.

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За фінальним столом опинилися одразу двоє українських гравців – StreetFlushD та Роман RomeoPro Романовський. Ба більше, саме двоє наших земляків зрештою зійшлися у хедз-апі та розіграли трофей. Сильнішим цього разу виявився StreetFlushD, якому дісталося майже 40 тисяч доларів (понад 1,5 мільйона гривень), Роман отримав 23 тисячі баксів.

Романовський, утім, навряд чи аж надто засмутився. Річ у тім, що найуспішніший український онлайн-гравець того ж вечора зумів додати до умовної срібної медалі, ще й золоту. RomeoPro виграв змагання High Roller NLH Classic теж з бай-іном 525 доларів. У хедз-апі Роман здолав відомого австралійського професіонала Джошуа Маккалі та заробив 6 тисяч доларів.

Та навіть цим успіхи Романовського не обмежилися. У турнірі Bounty Hunters Forty Stack він фінішував шостим, за що отримав ще 1 380 баксів призових.

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