Минулого року Патріку Антоніусу стукнуло уже 40, а майже 3/4 життя він присвятив покеру. Хлопчина вже в 11 років захопився інтелектуальною грою і почав заробляти свої перші покерні гроші. Звісно, грали дітлахи на дріб’язок, головними ж були емоції, які отримували від процесу.

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В той час малий Патрік мав дохід, якщо це так можна назвати, не лише від покеру. Сім’я була бідною, тож хлопчина влаштувався на роботу листоношою. Платили копійки, але робота загартувала його характер, що згодом знадобилось Антоніусу у покерній професії. Ще одним фундаментом майбутніх перемог став спорт – Патрік добре грав у теніс. Антоніус ще тінейджером підпрацьовував спочатку тренером, а згодом і управляючим тенісного клубу.

Утім, усі ці підробітки відійшли на задній план, коли фін в 19 років зробив свій перший депозит в онлайн-покер. Трохи більше як за рік вундеркінд перетворив 200 доларів на 30 тисяч. Патрік грав по 12 годин щодня впродовж 5-6 років і вийшов на рівень одного із топових хайролерів у кеш-грі. Згодом це на собі відчув Віктор "Isildur1" Блом – шведський ноунейм, який підірвав онлайн своїм стрімким злетом.



Патрік Антоніус кешується / pokerstrategy.com

Антоніус, однак, поставив зухвалого шведа на місце. За одну сесію Патрік обібрав Віктора на 3 мільйони доларів! Не беремось припускати, який зараз банкрол за спиною "Чорного Лотуса", але фін постійний учасник кеш-розбірок на найвищих лімітах. В турнірному покері Патрік Антоніус також пороху понюхав. Його загальні призові у "живих" турнірах перевищують 12 мільйонів доларів.

Минулого року Патрік Антоніус уперше увійшов до списку номінантів на потрапляння у "Залу покерної слави", утім, поступився місцем Хаку Сіду. Фін, утім, переконаний, що і його час не за горами. Адже зараз Антоніус активно розвиває додаток FLOP, який об’єднує покер-руми і допомагає гравцям максимально швидко знайти необхідний ліміт та гру. Саме завдяки своєму дітищу, яке допомагає популяризувати покер, його шанси на місце у "Залі" значно зростуть, вважає Патрік.