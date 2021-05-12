В прошлом году Патрику Антониусу стукнуло уже 40, а почти 3/4 жизни он посвятил покеру. Паренек уже в 11 лет увлекся интеллектуальной игрой и начал зарабатывать свои первые покерные деньги. Конечно, играли дети на мелочь, главными же были эмоции, которые получали от процесса.

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В то время маленький Патрик имел доход, если это так можно назвать, не только от покера. Семья была бедной, поэтому мальчик устроился на работу почтальоном. Платили копейки, но работа закалила его характер, что впоследствии понадобилось Антониусу в покерной профессии. Еще одним фундаментом будущих побед стал спорт – Патрик хорошо играл в теннис. Антонинус еще тинейджером подрабатывал сначала тренером, а затем и управляющим теннисного клуба.

Впрочем, все эти подработки отошли на задний план, когда финн в 19 лет сделал свой первый депозит в онлайн-покер. Чуть больше чем за год вундеркинд превратил 200 долларов в 30 тысяч. Патрик играл по 12 часов ежедневно в течение 5-6 лет и вышел на уровень одного из топовых хайролеров в кэш-игре. Впоследствии это на себе почувствовал Виктор "Isildur1" Блом – шведский ноунейм, взорвавший онлайн своим стремительным взлетом.



Патрик Антониус кэшируется / pokerstrategy.com

Антониус, однако, поставил дерзкого шведа на место. За одну сессию Патрик обобрал Виктора на 3 миллиона долларов! Не беремся предполагать, какой сейчас банкрол за спиной «Черного Лотуса», но финн постоянный участник кэш-разборок на самых высоких лимитах. В турнирном покере Патрик Антониус также пороху понюхал. Его общие призовые в «живых» турнирах превышают 12 миллионов долларов.

В прошлом году Патрик Антониус впервые вошел в список номинантов на попадание в "Зал покерной славы", впрочем, уступил место Хаку Сиду. Финн, впрочем, убежден, что и его время не за горами. Ведь сейчас Антониус активно развивает приложение FLOP, которое объединяет покер-румы и помогает игрокам максимально быстро найти необходимый лимит и игру. Именно благодаря своему детищу, которое помогает популяризировать покер, его шансы на место в "Зале" значительно возрастут, считает Патрик.