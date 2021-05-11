Никита ответил на десять вопросов. Все эти советы от одного из лучших покеристов современности помогут повысить уровень игры и, соответственно, заработков.

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На низких лимитах Бодяковский советует играть турниры, а не кэш. Делать это стоит с конкретной выбранной стратегией действий. Также на протяжении соревнования полезно отмечать интересные раздачи и затем их анализировать самостоятельно.

Белорус посоветовал, как бороться с тильтом. Он рекомендует вслух проговаривать свое психологическое состояние в таких моментах, а также его причины. Еще можно написать письмо себе и читать его, когда снова попадешь в эту неприятную ситуацию.

Бодяковский отметил, что новичкам для прогресса вполне достаточно помощи тренеров: персональной или просто обучающих видео. Спешить работать с солверами не стоит. Также важно не спешить прыгать по лимитам. Менять их стоит, лишь когда действительно перешел на новый уровень — профессиональный и финансовый.

Интересно, что белорус признался, что до сих пор почти не играл баунти-турниры. Зато дал универсальный совет: к сессиям стоит подходить выспанным, свежим и в хорошем психологическом и физическом состоянии.