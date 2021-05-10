Все началось с того, что американский хайроллер имел неосторожность ответить на вопрос в социальной сети. Он заявил, что сможет пробежать стометровку за 10.9 секунды.

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Неизвестный покерист Дэвид Джозеф как клещ вцепился в эту, прямо скажем, довольно самоуверенную реплику Куна. Парни начали дискутировать и меряться суммами, которые готовы поставить на кон в пари.

В конце Джейсон предложил скинуться по два миллиона долларов и дать ему год на подготовку. Дэвид решил "не пасовать" и принял финансовую сторону пари. Вместе с этим он добавил несколько правил: год на подготовку, только две попытки, чтобы выполнить "норматив", травма – значит поражение.

На это предложение Кун пока не ответил, поэтому окончательно парни по рукам не ударили.

Отметим, что у 35-летнего Куна крайне мало шансов выиграть этот спор, ведь пробежать стометровку за 10.9 довольно сложно. Скажем, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро этот результат позволял бы преодолеть стартовый этап квалификации и пробиться в четвертьфинал.