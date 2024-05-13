Фил Хельмут, рекордсмен мира по количеству титулов Мировой серии покера, решил заранее отпраздновать свое 60-летие. Владелец 17 золотых браслетов собрал близких друзей в Лас-Вегасе более чем за 2 месяца до 16 июля, когда он собственно и разменяет седьмой десяток.

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Фил Хельмут / Фото spadepoker.tv

Уикенд оказался плодотворным и, как признался досрочный юбиляр, это лучшее празднование дня рождения в его жизни. Еще бы, на пати ненадолго забежал даже сам Илон Маск, по крайней мере так утверждает именинник.

Видео из сети Х Фила Хельмута

Провел лучший праздничный уикенд в моей жизни в компании близких друзей. Для меня большая честь, что даже Илон Маск забежал на 10 минут. Должен этим похвастаться. Представляете, Илон побывал на моей вечеринке, это круто. Заткнись, Фил, хватит выпендриваться,

- резюмировал Хельмут свое празднование.



Фил Хельмут и Дреймонд Грин / Фото PokerNews

Кроме одиозного миллиардера поздравить Фила пришел и селебрети из мира спорта – 4-кратный чемпион NBA Дреймонд Грин, с которым Хельмут давно дружит. В конце концов, как и полагается, не обошлось и без подарков. Покеристу, в частности, подарили целый шкаф для одежды, запаковав туда вдоволь обновок для юбиляра.

Видео из сети Х Фила Хельмута

Ну и какой же праздник без работы. В Вегасе Хельмут успел сняться в одном из эпизодов High Stakes Poker в компании Стэнли Танга, Эндрю Робла, Дженифер Тили и других. На этой неделе Фил также примет участие в турнире 8-Game Mix, чтобы, так сказать, разогреться перед ивентом чемпионов, который стартует 22 мая. А в конце месяца легенда отправляется за своим 18-ым браслетом WSOP. Самая престижная покерная серия начнется в Лас-Вегасе 28 мая.

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