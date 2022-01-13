Знову за старе: болгарський регуляр здобув чергову коштовну перемогу в турнірі хайролерів

Огнян Дімов, який закінчив попередній покерний рік ефектною перемогою, знову оформив 6-значні призові. Болгарський покерист залишив за спиною усіх суперників у найдорожчому турнірі зимової онлайн-серії.

Середній за вартістю Main Event зимової серії, як пам’ятаємо, підкорився експерту PokerMatch Глібу Тремзіну. А от Огнян Дімов тріумфував у найдорожчій Головній Події з бай-іном 5 200 доларів.

Читайте також: В рамках київської покерної серії відбудеться VIP-турнір за участю Леона Цукерника

Болгарський регуляр не відкладав справу у довгу шухляду і перебував на лідируючих позиціях практично усю турнірну дистанцію з полем із 429 входів. На фінальний стіл Дімов вийшов упевненим чип-лідером, акумулювавши у своєму стеку 42 мільйони фішок. Тільки один із восьми його суперників мав більше 10 мільйонів, тож перемога була лише справою часу.

Крім того болгарину непогано складалось, чого лише варте вирішальне виставлення проти Алехандро Родрігеса. Обидва зібрали топ-пару валетів на флопі, але кікер аргентинця затьмарив другу карту Огняна Дімова – туз проти двійки. Щоправда, дві наступні вулиці різко змінили фаворита роздачі –завдяки двійкам на терні та рівері болгарин зібрав фул-хаус, аргентинець топ-пару викинути не зумів.

Чемпіон виграв 384 447 доларів призових, додавши до власного банкролу чергову круту суму. Саме Огнян Дімов тріумфував в останньому в 2021 році Super Millions, де заробив 508,9 тисяч доларів.