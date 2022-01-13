Фестиваль PokerMatch UA Millions покликаний дати яскравий старт новому покерному сезону в Україні. Отримати потужні змагальні емоції у Києві зможуть і гравці із глибоким банкролом.

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Бертран Гроспельє / фото PokerNews

Завдяки візиту до нашої столиці Леона Цукерника та Бертрана Гроспельє, в турнірну сітку потрапив івент з бай-іном 150 000 гривень (близько 5350 доларів США). Зіркові гості у битві хайролерів також не будуть зайвими. Чех та француз візьмуть участь в турнірі, який стартує 18 січня о 17:00. Стартовий стек івенту – 50 000 фішок, тривалість рівнів – 30 хвилин.



Леон Цукерник / фото Poker Central

Долучитись до грандіозного турніру зможуть і гравці PokerMatch. 16 січня о 20:00 на покерній платформі відбудеться сателіт [3 tickets GTD] Sat to Leon's Challenge. Бай-ін – 30,000 гривень, гарантія – 3 квитка по 150 000 гривен в турнір Leon's Challenge. Шлях до заповітного квитка можна розпочати і з менших інвестицій. На PokerMatch будуть доступні і дешевші степ-сателіти. Більш детальна інформація – на офіційному сайті українського покер-руму.