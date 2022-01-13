Снова за старое: болгарский регуляр одержал очередную ценную победу в турнире хайроллеров

Огнян Димов, закончивший предыдущий покерный год эффектной победой, снова оформил 6-значные призовые. Болгарский покерист оставил за спиной всех соперников в самом дорогом турнире зимней онлайн-серии.

Средний по стоимости Main Event зимней серии, как помним, покорился эксперту PokerMatch Глебу Тремзину. А вот Огнян Димов триумфовал на самом дорогом Главном Событии с бай-ином 5 200 долларов.

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Болгарский регуляр не откладывал дело в долгий ящик и находился на лидирующих позициях практически всю турнирную дистанцию ​ из 429 входов. На финальный стол Димов вышел уверенным чип-лидером, аккумулировав в своем стеке 42 миллиона фишек. Лишь один из восьми его соперников имел более 10 миллионов, поэтому победа была только делом времени.

Кроме того, болгарину неплохо складывалось, чего только стоит решающее выставление против Алехандро Родригеса. Оба собрали топ-пару валетов на флопе, но кикер аргентинца затмил вторую карту Огняна Димова – туз против двойки. Правда, две следующие улицы резко изменили фаворита раздачи – благодаря двойкам на терне и ривере болгарин собрал фул-хаус, аргентинец топ-пару выбросить не смог.

Чемпион выиграл 384 447 долларов призовых, добавив в свой банкрол очередную крутую сумму. Именно Огнян Димов торжествовал в последнем в 2021 году Super Millions, где заработал 508,9 тысячи долларов.