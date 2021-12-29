На прошлой неделе в аналогичном ивенте за 10 300 долларов Огнян Димов финишировал на четвертой позиции и заработал 339 тысяч долларов призовых. Очередной дипран болгарин довел до самого финиша.

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Львиную долю финального стола, где хватало звездных имен, будущий чемпион провел в засаде. Димов был наименее активным игроком, но если уж прыгал в банк, получал солидные дивиденды. В 7-макс Огнян выиграл выставление у Стивена Чидвика. Болгарина спас ривер, поэтому удача тоже была на его стороне.

Когда в игре оставалось трое спортсменов, Димов с готовым фулл-хаусом охотно разоблачил неудачный блеф хорвата "O O L". А хедз-ап лишний раз подтвердил, кто за финальным столом наибольший переап. Сначала Огнян Димов получил полную оплату от Джошуа Маккалли, собрав стрит на ривере. А решающее выставление стало ярким завершением турнира.

Австралиец, "поехав" с 8-7, собрал трипс восьмерок на терне. Болгарин с самой мелкой карманной парой в рукаве поймал еще одну двойку на ривере и оформил фулл-хаус. Фортуна и дисциплина принесли Огняну "fizoka" Димову 508,9 тысяч долларов. Джошуа Маккалли тоже не сетует на выплату – 392,4 K.