Минулого тижня в аналогічному івенті за 10 300 доларів Огнян Дімов фінішував на четвертій позиції і заробив 339 тисяч доларів призових. Черговий діпран болгарин довів до самого фінішу.

Читайте також: Учасники зимового покерного кубка розділили 27 600 000 гривень призових

Левову частку фінального столу, де не бракувало зіркових імен, майбутній чемпіон провів у засідці. Дімов був найменш активним гравцем, зате вже як стрибав у банк, отримував солідні дивіденди. В 7-макс Огнян виграв виставлення у Стівен Чідвіка. Болгарина врятував рівер, тож удача також була на його боці.

Коли у грі залишалось троє спортсменів, Дімов із готовим фул-хаусом залюбки викрив невдалий блеф хорвата "O O L". А хедз-ап зайвий раз підтвердив, хто за фінальним столом найбільший переап. Спочатку Огнян Дімов отримав повну оплату від Джошуа МакКаллі, зібравши стріт на рівері. А вирішальне виставлення стало яскравим завершенням турніру.

Австралієць, «поїхавши» із 8-7, зібрав тріпс вісімок на терні. Болгарин із наймолодшою кишеньковою парою в рукаві упіймав ще одну двійку на рівері і довершив фул-хаус. Фортуна і дисципліна принесли Огняну "fizoka" Дімову 508,9 тисяч доларів. Джошуа МакКаллі також не нарікає на виплату —392,4K.