Гліб Тремзін пройшов неймовірний шлях у турнірі Main Event Winter Series із бай-іном 530 доларів. Ця масштабна покерна подія зібрала понад 4 000 входів, що робило шанси будь-якого гравця на перемогу відверто невисокими. Тим більше, що Гліб пробився у другий день турніру зі стеком лише 9 ББ.

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Здавалося, очікувань на успішний результат мало. Але те, що влаштував досвідчений МТТ-гравець у прямому етері, надовго залишиться у пам'яті всіх уболівальників та глядачів. Подвоєння, вдалі блефи, "доїзди" та "переїзди" привели до того, що третій та фінальний день Main Enent експерт PokerMatch уже розпочинав з другим стеком серед 16 учасників, які залишалися у грі.

Місце для стріму Гліба Тремзіна / Фото з інстаграму

За час турніру з Глібом траплялися різні історії, які тепер набули статусу епічних та неповторних. Коли "Ti0373" на стрімі замовляв їжу, то попросив дівчину зі служби доставлення побажати йому успіху. Цей момент потрапив до прямого етеру. У разі перемоги Гліб пообіцяв їй відправити роли. Дівчина виконала прохання та відзначила, що вона фартова і нехай вже краще висилати цілого барана. Наступного дня одразу після перемоги у турнірі Гліб зателефонував цій дівчині прямо на стрімі.

Також до старту фінального дня у своєму інстаграм "Ti0373" пообіцяв, що у разі перемоги відправиться у подорож на острів Ніуе та розіграє одну путівку серед своїх підписників. Саме цей острів він обрав через те, що його населення менше, ніж кількість глядачів, які стежили за ним на стрімі.

За тріумфом Гліба Тремзіна у прямому етері спостерігали понад 12 000 глядачів. Найзавзятіші вболівальники організували імпровізовану фан-зону, спостерігаючи за грою Гліба з екрану. Така підтримка надавала покеристу сил та впевненості. Гліб впевнено пробився за фінальний стіл, дійшов до стадії 3-макс, де йому запропонували поділити гроші.

Анатолій Нікітін з'явився у фан-зоні в костюмі барана / Фото зі стріму

Цього не сталося тому що Гліб висунув свою умову перед суперниками – перевести додатково ще по 1 000 доларів його товаришу Анатолію "NikTolik" Нікітіну, який також грає у покер та найгучніше підтримує його на фан-зоні. Суперники відмовилися і гра продовжилася. У якусь мить стек "Ti0373" знизився до 13 ББ, але Гліб зумів розкрутитися, вийти у хедз-ап, поділити там порівну по 233 479 доларів, а потім ще й забрати додаткові 15 000 за перемогу в дуелі віч-на-віч.

Остання роздача турніру, який тривав 3 дні / Фото зі стріму

Цікаво, що у хедз-апі Гліб переміг гравця з ніком "Ship It 2010" – улюбленим покерним виразом самого Тремзіна. Цей стрім точно увійде в історію, як один із найяскравіших у 2022-му році.