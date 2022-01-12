Здавалося б, Майкл Аддамо торік виграв усі гроші світу, постійно був на вустах та абсолютно заслужено вважається одним із найсильніших покеристів сучасності. Але перед початком фінального столу його профіт у покер-румі згідно SharkScope був мінусовим на 847 000 доларів.

Цікаво Гра у покер допомогла засновнику Binance заробити десятки мільярдів доларів

Навряд чи це мало особливе значення для Аддамо, оскільки йому знадобилося трохи більше ніж півтори години, щоб частково виправити ситуацію. У турнірі Super Millions було 150 учасників і 116 повторних входів, що дозволило збільшити призовий фонд до неймовірних 2 660 000 доларів.

Кожному з учасників фінального столу, який традиційно транслюється у прямому етері, було гарантовано щонайменше 65 000 доларів. Присутність Майкла Аддамо ще й у статусі чип-лідера робило його головним фаворитом для букмекерів.

Австралієць виправдав усі надії. Вже на 7-й хвилині гри Аддамо зміцнив свій стек до неймовірних розмірів. Тайлер "TheRayGuy" Корнелл, який стартував із другим стеком, віддав усі фішки чип-лідеру. Пара тузів виявилася слабшою за десятки Аддамо, який "спіймав" сет на флопі.

У хедз-ап австралієць вийшов проти бразильця Пабло Сільви з рівними стеками понад 90 ББ. Протистояння тривало лише 10 хвилин. У фінальній роздачі Майклу прийшли AКs, опоненту – JJ. Туз на тьорні коштував Аддамо 518 640 доларів. Після перемоги графік австралійця у конкретно цьому покер-румі трохи покращився – мінус 339 000 доларів.

Трансляція фінального столу Super Millions: дивіться відео