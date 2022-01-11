Амбітний хлопчина із Китаю в 12 років переїхав до Канади, де згодом закінчив факультет інформатики в Університеті Макгіла в Монреалі. Звичайна робота Чанпена Чжао не цікавила, китаєць марив величезними статками, банальний випадок йому у цьому допоміг.

Читайте також: Київ відкриє покерний рік грандіозною живою серією з гарантією 11 мільйонів гривень

В інтерв’ю виданню Bloomberg бізнесмен зізнався, що вперше вклався у Біткоін в 2013 році, після дружніх посиденьок за грою у покер. Відігравши сесію в компанії майбутнього генерального директора BTC China Боббі Лі та інвестора Рона Цао, Чанпен Чжао переконав друзів інвестувати по 10% своїх активів у піонера в світі криптовалют.



Чанпен Чжао / фото coinlive.me

Ідея настільки захопила китайця, що на одній-десятій він не зупинився. Чанпен Чжао продав квартиру і, мовою покеру, буквально пішов в олн-ін. Через 4 роки авантюрист доріс до власної компанії Binance, яка сьогодні є головним гравцем на ринку крипти. Дітище Чанпена Чжао торгує близько 350 криптовалютами і приносить щорічні надприбутки.

За даними аналітичної компанії Nomics, об’єм торгів на біржі в 2021 році перевищив 20 трильйонів доларів, Binance на цьому заробила близько 20 мільярдів. Оскільки Чанпен Чжао є найбільшим інвестором проекту із часткою 90%, а також володіє величезною кількістю крипто-активів, Bloomberg оцінює статки китайця у 96 мільярдів доларів. Непогано для хлопця, який в студентські роки працював у McDonald's.