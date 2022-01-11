Амбициозный паренек из Китая в 12 лет переехал в Канаду, где впоследствии окончил факультет информатики в Университете Макгила в Монреале. Обычная работа Чанпена Чжао не интересовала, китаец грезил огромными доходами, банальный случай ему в этом помог.

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В интервью изданию Bloomberg бизнесмен признался, что впервые вложился в биткоин в 2013 году, после дружеских посиделок за игрой в покер. Отыграв сессию в компании будущего генерального директора BTC China Бобби Ли и инвестора Рона Цао, Чанпен Чжао убедил друзей инвестировать по 10% своих активов в пионера в мире криптовалют.



Чанпен Чжао / фото coinlive.me

Идея настолько захватила китайца, что на одной-десятой он не остановился. Чанпен Чжао продал квартиру и, языком покера, буквально ушел в олн-ин. Через 4 года авантюрист дорос до собственной компании Binance, которая сегодня является главным игроком на рынке крипты. Детище Чанпена Чжао торгует около 350 криптовалютами и приносит ежегодные сверхприбыли.

По данным аналитической компании Nomics, объем торгов на бирже в 2021 году превысил 20 триллионов долларов, Binance на этом заработала около 20 миллиардов. Поскольку Чанпен Чжао является крупнейшим инвестором проекта с долей 90%, а также обладает огромным количеством крипто-активов, Bloomberg оценивает состояние китайца в 96 миллиардов долларов. Неплохо для парня, который в студенческие годы работал в McDonald's.