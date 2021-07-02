Шлях до всесвітньої популярності Філ Айві почав прокладати на початку нульових, завдяки першим успіхам в турнірному покері, утім головною пристрастю американця завжди була кеш-гра. Саме завдяки покеру на "живі" гроші Айві почав будувати свій банкрол і пробив собі шлях на вершину. Але він був тернистим.

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Наприкінці 90-х Айві отримав прізвисько "No Home Jerome" (Бездомний Джером). Дехто вважає, що через його неймовірну відданість грі, яка змушувала молодого покериста буквально жити в казино. Однак, інші думають, що Філа прозвали "Бездомний Джером" через його надто авантюрний підхід до банкрол-менеджмента, через що хлопець мав усі шанси опинитись на вулиці без засобів для існування.



Філ Айві / Casino.org

На підтвердження цього – епізод, який трапився в 1999 році, коли зухвалий молодик вирішив полоскотати собі нерви у найдорожчій кеш-грі в своїй кар’єрі. Уже покійний Ларі Флінт, засновник журналу "Хастлер", організував гру на космічних лімітах – 2000/4000 доларів. Філ Айві пішов рубатись із товстосумами, маючи лише три стеки – 600К, і це був весь його банкрол.

Крім неймовірного психологічного тиску, грати доводилось у екстремальних умовах. Господар закритої гри змушував своїх гостей сидіти за столом за мінусової температури. Ларі Флінту, який пересувався на інвалідному візку, імпонували такі кліматичні умови, після замаху на його життя.



Філ Айві / Poker Central

Ба більше "гостинному" господарю доводилось піддаватись, адже тим, хто грає краще за Ларі Флінта, вхід у елітний клуб був закритий. Попри все, молодий Філ Айві з гідністю здав важкий іспит і не лише втримався на плаву. Подейкують, що саме посиденьки у Флінта допомогли "Бездомному Джерому" стати на ноги і почати успішну покерну кар’єру.