Арно вже засуджували за шахрайство. Також його підозрюють у кількох вбивствах.

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Наразі це лише підозри, а от вирок за викрадення — то вже доконаний факт. Мімран встряв у борги, тому вирішив найняти банду, аби та викрала швейцарського фінансиста і змусила його придбати акції компанії Арно.

Ця історія цілком гідна екранізації в Голівуді. Тим паче, бойовик завершився хепі-ендом: жертва вижила і змогла свідчити в суді.

Мімран визнав, що контактував з ватажком злочинної групи (якого, до слова, врешті застрелили), але переконував, що не знав про викрадення. Феміда французу не повірила: його засудили до 13 років за ґратами.

Покерній спільноті Арно Мімран відомий тим, що був серед попередніх кандидатів на те, щоб зіграти найдорожчий турнір в історії — з бай-іном у мільйон доларів. Але тоді, у 2012 році, француз врешті відмовився від участі в змаганні.