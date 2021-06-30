Після двох розгромних перемог над акулами гри Антоніо Есфандіарі та Даніелем Негреану, Хельмут зустрінеться з аматором. Філ — явний фаворит дуелі.

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Про Ніка Райта відомо, що він почав грати в коледжі, але все ж не ризикнув зробити з покеру свою професію. Американець став відомим журналістом, натомість улюблена гра залишилися в його житті як хобі.

Райт брав участь в одному зі сезонів шоу "Poker After Dark". До слова, там він сидів за одним столом з Філом Хельмутом і Даніелем Негреану.

Відзначимо, що за два стартові раунди Хельмут заробив 700 тисяч доларів. Подейкують, Філ дуже здивувався, коли дізнався, що в третій серії шоу боротиметься проти аматора.

Нік Райт також був шокованим тим, що отримав шанс зіграти з легендою:

Гадаю, перемогти Філа неможливо, якщо ти впевнений, що ти кращий, ніж він. Цього разу організатори вибрали того, хто розуміє, що поступається Хельмуту в скілах, той, хто розуміє свій рівень — така людина має більше шансів на перемогу.

Стартовий раунд стартує 28 липня. Суперники поставлять на кін по 50 тисяч доларів.