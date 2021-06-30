После двух разгромных побед над акулами игры Антонио Эсфандиари и Даниэлем Негреану, Хельмут встретится с любителем. Фил – явный фаворит дуэли.

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О Нике Райте известно, что он начал играть в колледже, но все же не рискнул сделать покер своей профессией. Американец стал известным журналистом, а любимая игра остались в его жизни как хобби.

Райт участвовал в одном из сезонов шоу "Poker After Dark". К слову, там он сидел за одним столом с Филом Хельмутом и Даниэлем Негреану.

Отметим, что за два стартовых раунда Хельмут заработал 700 тысяч долларов. Говорят, Фил очень удивился, когда узнал, что в третьей серии шоу будет бороться против любителя.

Ник Райт также был шокирован тем, что получил шанс сыграть с легендой:

Думаю, победить Фила невозможно, если ты уверен, что ты лучше, чем он. На этот раз организаторы выбрали того, кто понимает, что уступает Хельмуту в скиллах, того, кто понимает свой уровень – такой человек имеет больше шансов на победу.

Стартовый раунд стартует 28 июля. Соперники поставят на кон по 50 тысяч долларов.