Путь к всемирной популярности Фил Айви начал прокладывать в начале нулевых, благодаря первым успехам в турнирном покере, впрочем, главной страстью американца всегда была кэш игра. Именно благодаря покеру на "живые" деньги Айви начал строить свой банкролл и пробил себе путь на вершину. Но он был тернистым.

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В конце 90-х Айви получил прозвище "No Home Jerome" (Бездомный Джером). Некоторые считают, что это из-за его невероятной преданности игре, которая заставляла молодого покериста буквально жить в казино. Однако, другие думают, что Фила прозвали "Бездомным Джеромом" из-за его слишком авантюрного подхода к банкролл-менеджменту, из-за чего парень имел все шансы оказаться на улице без средств к существованию.



Фил Айви / Casino.org

В подтверждение этого – эпизод, который случился в 1999 году, когда дерзкий молодой человек решил пощекотать себе нервы в самой дорогой кэш-игре в своей карьере. Уже покойный Ларри Флинт, основатель журнала "Хастлер", организовал игру на космических лимитах – 2000/4000 долларов. Фил Айви пошел рубиться с толстосумами, имея всего три стека – 600К, и это был весь его банкролл.

Кроме невероятного психологического давления, играть приходилось в экстремальных условиях. Хозяин закрытой игры заставлял своих гостей сидеть за столом при минусовой температуре. Ларри Флинту, который передвигался на инвалидной коляске, импонировали такие климатические условия, после покушения на его жизнь.



Фил Айви / Poker Central

Более того, "гостеприимному" хозяину приходилось поддаваться, ведь тем, кто играет лучше Ларри Флинта, вход в элитный клуб был закрыт. Несмотря на все, молодой Фил Айви с достоинством сдал трудный экзамен и не только удержался на плаву. Говорят, что именно посиделки в Флинта помогли "Бездомному Джерому" встать на ноги и начать успешную покерную карьеру.