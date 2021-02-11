Известный американский бизнесмен ушел из жизни на 79 году. Ларри Флинт был скандальной фигурой, пережил покушение на жизнь и подарил представителям сильного пола один из самых известных журналов для взрослых – "Хастлер".

Строить бизнес-империю Ларри Флинт начал еще в 1964 году, открыв свой первый стрип-клуб. Через 10 лет компания американца опубликовала первый номер журнала "Хастлер", который впоследствии стал одним из флагманов на рынке.

Читайте также: Звездных покеристов сравнили с величайшим футболистом в истории



Лари Флинт за игрой в покер. Фото: Hustler Casino

В 1978 году на Флинта было совершено покушение, и с тех пор Ларри был прикован к инвалидной коляске. Эти и другие события из биографии бизнесмена легли в сценарий художественного фильма "Народ против Ларри Флинта" с Вуди Харрельсоном в главной роли. Ларри Флинт успел приложиться и к покерному бизнесу. В Калифорнии функционируют два казино, основанные американцем. Бизнесмен и сам любил играть в покер и даже заработал в "живых" турнирах 240 000 долларов.