Відомий американський бізнесмен пішов із життя на 79 році. Ларі Флінт був скандальною постаттю, пережив замах на життя і подарував представникам сильної статі один із найвідоміших журналів для дорослих – "Хастлер".

Будувати свою бізнес-імперію Ларі Флінт почав ще у 1964 році, відкривши свій перший стрип-клуб. Через 10 років компанія американця опублікувала перший номер журналу "Хастлер", який згодом став одним із флагманів на ринку індустрії.

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Ларі Флінт за грою в покер. Фото: Hustler Casino

В 1978 році на Флінта вчинили замах, відтоді Ларі був прикутим на все життя до інвалідного візка. Ці та інші події із біографії бізнесмена лягли у сценарій художнього фільму "Народ проти Ларі Флінта" із Вуді Харрельсоном в головній ролі. Ларі Флінт встиг докластись і до покерного бізнесу. В Каліфорнії функціонують два казино, засновані американцем. Бізнесмен і сам любив грати в покер і навіть виграв в "живих" турнірах 240 000 доларів.