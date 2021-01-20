Гравець з ніком "hello_totti" доволі несподівано переміг зіркових опонентів і тріумфував у дорогому турнірі серії Blowout.

Бай-ін у змагання коштував 5200 доларів, тому не дивно, що за фінальним столом обійшлося без випадкових пасажирів.

Читайте також: Покеристи шукають "справжнього" чемпіона світу 2020

Чіп-лідером у вирішальний етап турніру входив "DingeBrinker" — регуляр, який виступає під естонським прапором. Далі розташувався найкращий онлайн-гравець минулого року Конор Бересфорд.

Неподалік від цього дуету були відомий стрімер Лекс Вельдхус, прибалт Олексій Поняков та білорус Микиа Бодяковський. Група потенційних андердогів також була потужною: Сем Грінвуд, Теун Малдер, "hello_totti" та Хуанкі Весіно.

Крутий склад гарантував цікаву боротьбу. Так і сталося. Суперзірки покеру залишали гру один за одним. Бодяковський несподівано посів лише восьме місце (майже 33 тисячі доларів призових). Бересфорд посів п’яту сходинку (74 тисячі "баксів"). Найдовше з величезних акул "дожив" Сем Грінвуд. Канадець замкнув трійку призерів, заробивши 127,5 тисяч "зелених".

А фінальний хедз-ап виглядав геть не так, як прогнозувала більша частина вболівальників. Гравець під російським прапором "hello_totti" переміг чіп-лідера "DingeBrinker". Естонець заробив 167,3 тисячі доларів, а чемпіон поповнив власний рахунок на219,5 тисяч "баксів".