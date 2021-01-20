Игрок с ником "hello_totti" довольно неожиданно победил звездных оппонентов и торжествовал в дорогом турнире серии Blowout.

Бай-ин в соревнование стоил 5200 долларов, поэтому неудивительно, что за финальным столом обошлось без случайных пассажиров.

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Чип-лидером в решающий этап турнира выходил "DingeBrinker" — регуляр, который выступает под эстонским флагом. Далее расположился лучший онлайн-игрок прошлого года Конор Бересфорд.

Неподалеку от этого дуэта были известный стример Лекс Вельдхус, прибалт Алексей Поняков и белорус Никита Бодяковский. Группа потенциальных андердогов также была мощной: Сэм Гринвуд, Теун Малдер, "hello_totti" и Хуанки Весино.

Крутой состав обещал интересную борьбу. Так и случилось. Суперзвезды покера оставляли игру один за одним. Бодяковский неожиданно занял лишь восьмое место (почти 33 тысячи долларов призовых). Бересфорд занял пятую строчку (74 тысячи "баксов"). Дольше всех из акул "выживал" Сэм Гринвуд. Канадец замкнул тройку призеров, заработав 127,5 тысяч "зеленых".

А финальный хедз-ап выглядел совсем не так, как прогнозировала большая часть болельщиков. Игрок под российским флагом "hello_totti" победил чип-лидера "DingeBrinker". Эстонец заработал 167,3 тысячи долларов, а чемпион пополнил собственный счет на 219,5 тысяч "баксов".