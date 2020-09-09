Смерть Майка Секстона стала справжнім шоком для покерного ком’юніті. Адже легендарний американець не лише суттєво доклався до розвитку гри, Секстон був хорошим другом, наставником і натхненником для тисяч покеристів різних поколінь.

Важка хвороба забрала Майка Секстона шостого вересня. Cоцмережі одразу ж вибухнули численними скорботними цитатами і шанобливими словами на адресу покійного.

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just can’t believe it baby @Mike_partypoker you will be missed greatly my friend. on and off the tables you are truly the greatest of all time baby pic.twitter.com/eCEu3zodOy — Scotty Nguyen (@TheScottyNguyen) September 7, 2020

"Не можу в це повірити, друже. Я буду завжди про тебе пам’ятати. За покерним столом і поза його межами ти був направду найвеличнішим", – написав у Твіттері чемпіон світу 1998 року Скотті Нгуєн.

Mike rebranded poker playing into a respectable endeavor. He was the first to get endorsements. Although it prevented him from pursuing his passion for playing poker tournaments, he became a WPT announcer so he could be a steward for the future of poker.https://t.co/3eiTucCcgV — Barry Greenstein (@barrygreenstein) September 7, 2020

"Майк перетворив гру у покер на респектабельне заняття. І він першим отримав визнання. Пожертвувавши можливістю грати у покерні турніри, Майк віддався коментаторській справі у Світовому покерному турі і присвятив себе суддівській діяльності заради майбутнього покеру", – не скупився на теплі слова і власник 3 браслетів WSOP Баррі Грінштейн.

like many, my first exposure to poker was watching the World Poker Tour.



Mike Sexton’s commentary felt magical. his seasoned insights and relentless positivity mixed together in a way that attracted millions to our game.



a true visionary, an inspiration to all, a legend. RIP. — jcarver (@JasonSomerville) September 7, 2020

"Як і для багатьох, моє перше знайомство із покером відбулось завдяки перегляду трансляцій Світового покерного туру, які коментував Майк Секстон. Завдяки своїй проникливості і незгасаючому позитиву, він залучив до гри мільйони нових покеристів. Справжній мрійник, натхненник, легенда. Спочивай із миром", – написав відомий покерний стрімер Джейсон Сомервіль.

A gutting loss. Mike Sexton was a giant for the game. Very few people did more for the game of poker than he did. My thoughts and prayers are with his family and loved ones. https://t.co/qZduLo34tE — Phil Ivey (@philivey) September 7, 2020

"Жахлива втрата. Майк Секстон був гігантом гри. Лише кільком людям вдалось зробити більше для розвитку покеру. Адресую свої співчуття і молитви родині покійного і його близьким", – так відреагував на смерть Секстона один із найуспішніших гравців в історії Філ Айві.

A competitor, a friend, a remarkable human being.



RIP Mike Sexton



This pic taken at the start of a 6 hour heads up deal in the TOC that Mike went on to win. He played so well that day I remember being truly shocked and impressed. pic.twitter.com/cKRaqwbWux — Daniel Negreanu (@RealKidPoker) September 7, 2020

"Хороший суперник, друг, надзвичайна людина. Спочивай із миром, Майк Секстон. На цьому фото ми розпочинаємо 6-годинний хедз-ап у "Турнірі чемпіонів", який зрештою виграв Майк. Того дня він грав настільки добре, що це справило на мене неабияке враження", – поділився приємними спогадами один із послідовників Секстона Даніель Негреану.

Віддавши улюбленій справі понад 40 років, Майк Секстон залишив у спадок кілька спеціалізованих книжок, успішний покерний бренд і чимало ідей для розвитку покеру. Спочивай із миром, легендо.