Зірки покеру вшанували пам’ять легенди
Смерть Майка Секстона стала справжнім шоком для покерного ком’юніті. Адже легендарний американець не лише суттєво доклався до розвитку гри, Секстон був хорошим другом, наставником і натхненником для тисяч покеристів різних поколінь.
Важка хвороба забрала Майка Секстона шостого вересня. Cоцмережі одразу ж вибухнули численними скорботними цитатами і шанобливими словами на адресу покійного.
Читайте також: Інженер, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки покеру
"Не можу в це повірити, друже. Я буду завжди про тебе пам’ятати. За покерним столом і поза його межами ти був направду найвеличнішим", – написав у Твіттері чемпіон світу 1998 року Скотті Нгуєн.
"Майк перетворив гру у покер на респектабельне заняття. І він першим отримав визнання. Пожертвувавши можливістю грати у покерні турніри, Майк віддався коментаторській справі у Світовому покерному турі і присвятив себе суддівській діяльності заради майбутнього покеру", – не скупився на теплі слова і власник 3 браслетів WSOP Баррі Грінштейн.
"Як і для багатьох, моє перше знайомство із покером відбулось завдяки перегляду трансляцій Світового покерного туру, які коментував Майк Секстон. Завдяки своїй проникливості і незгасаючому позитиву, він залучив до гри мільйони нових покеристів. Справжній мрійник, натхненник, легенда. Спочивай із миром", – написав відомий покерний стрімер Джейсон Сомервіль.
"Жахлива втрата. Майк Секстон був гігантом гри. Лише кільком людям вдалось зробити більше для розвитку покеру. Адресую свої співчуття і молитви родині покійного і його близьким", – так відреагував на смерть Секстона один із найуспішніших гравців в історії Філ Айві.
"Хороший суперник, друг, надзвичайна людина. Спочивай із миром, Майк Секстон. На цьому фото ми розпочинаємо 6-годинний хедз-ап у "Турнірі чемпіонів", який зрештою виграв Майк. Того дня він грав настільки добре, що це справило на мене неабияке враження", – поділився приємними спогадами один із послідовників Секстона Даніель Негреану.
Віддавши улюбленій справі понад 40 років, Майк Секстон залишив у спадок кілька спеціалізованих книжок, успішний покерний бренд і чимало ідей для розвитку покеру. Спочивай із миром, легендо.