Легенда покеру Майк Секстон пішов із життя
На початку вересня покерна спільнота дізналася про те, що один із її найяскравіших членів Майк Секстон бореться із раком. На жаль, впоратися із хворобою Майкові не вдалося.
Близька подруга Секстона і теж член Залу славу покеру Лінда Джонсон розповіла, що кілька останніх днів 72-річний Майк із великою вдячністю читав слова підтримки від безлічі представників покерної спільноти. Цієї ж ночі легенда пішов із життя, провівши останні години в оточенні своїх найрідніших людей.
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Десятки років Майк Секстон провів за покерними столами. Браслет WSOP він виграв ще у 1989 році, а загалом за кар’єру здобув майже 7 млн доларів призових у турнірах. В 2009 році Майк став членом Залу слави покеру.
Майк Секстон із нагородою American Poker Awards / фото: Sporting News
Проте справжньою легендою Секстона зробили навіть не стільки покерні успіхи, як те, що він зробив для розвитку цієї гри. Майк – один із тих, завдяки кому живий покер виглядає так, як ми бачимо його сьогодні. 15 років він працював як коментатор, посол та один з організаторів Світового покерного туру (WPT).
Усю кар’єру Секстон активно займався доброчинністю, пожертвуваши сотні тисяч доларів різним фондам, та періодично організовуючи благочинні турніри.