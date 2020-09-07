На початку вересня покерна спільнота дізналася про те, що один із її найяскравіших членів Майк Секстон бореться із раком. На жаль, впоратися із хворобою Майкові не вдалося.

Близька подруга Секстона і теж член Залу славу покеру Лінда Джонсон розповіла, що кілька останніх днів 72-річний Майк із великою вдячністю читав слова підтримки від безлічі представників покерної спільноти. Цієї ж ночі легенда пішов із життя, провівши останні години в оточенні своїх найрідніших людей.

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Десятки років Майк Секстон провів за покерними столами. Браслет WSOP він виграв ще у 1989 році, а загалом за кар’єру здобув майже 7 млн доларів призових у турнірах. В 2009 році Майк став членом Залу слави покеру.



Майк Секстон із нагородою American Poker Awards / фото: Sporting News

Проте справжньою легендою Секстона зробили навіть не стільки покерні успіхи, як те, що він зробив для розвитку цієї гри. Майк – один із тих, завдяки кому живий покер виглядає так, як ми бачимо його сьогодні. 15 років він працював як коментатор, посол та один з організаторів Світового покерного туру (WPT).

Усю кар’єру Секстон активно займався доброчинністю, пожертвуваши сотні тисяч доларів різним фондам, та періодично організовуючи благочинні турніри.