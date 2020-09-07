В начале сентября покерное сообщество узнало о том, что один из его самых ярких представителей Майк Секстон борется с раком. К сожалению, справиться с болезнью Майку не удалось.

Близкая подруга Секстона и член Зала Славы Покера Линда Джонсон рассказала, что несколько последних дней 72-летний Майк с большой благодарностью читал слова поддержки от множества представителей покерного сообщества. Этой же ночью легенда ушел из жизни, проведя последние часы в окружении своих родных и близких.

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Десятки лет Майк Секстон провел за покерными столами. Браслет WSOP он выиграл еще в 1989 году, а всего за карьеру получил почти 7 млн ​​долларов призовых в различных турнирах. В 2009 году Майк стал членом Зала славы покера.



Майк Секстон із нагородою American Poker Awards / фото: Sporting News

Однако настоящей легендой Секстона сделали даже не столько покерные успехи, как то, что он сделал для развития этой игры. Майк – один из тех, благодаря кому живой покер выглядит так, как мы видим его сегодня. 15 лет он работал как комментатор, посол и один из организаторов Всемирного покерного тура (WPT).

Всю карьеру Секстон активно занимался благотворительностью, жертвуя сотни тысяч долларов различным фондам, и периодически организуя благотворительные турниры.