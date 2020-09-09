Звезды покера почтили память легенды
Смерть Майка Секстона стала настоящим шоком для покерного комьюнити, ведь легендарный американец занимался не только развитием любимой игры. Секстон был хорошим другом, наставником и вдохновителем для тысяч игроков разных поколений.
Тяжелая болезнь унесла Майка Секстона шестого сентября. Соцсети сразу же взорвались многочисленными скорбными цитатами и искренними словами в адрес покойного.
Читайте также: Инженер, попавший в Книгу рекордов Гиннеса благодаря покеру
"Не могу в это поверить, дружище. Я буду всегда о тебе помнить. За покерным столом и за его пределами ты был действительно величайшим", – написал в Твиттере чемпион мира 1998 года Скотти Нгуен.
"Майк превратил игру в покер в респектабельное занятие. И он первым получил признание. Пожертвовав возможностью играть в покерные турниры, Майк отдался комментаторскому делу в Мировом покерном туре и посвятил себя судейской деятельности ради будущего покера", – не скупился на теплые слова и обладатель 3 браслетов WSOP Барри Гринштейн.
"Как и для многих, мое первое знакомство с покером состоялось благодаря просмотру трансляций Мирового покерного тура, которые комментировал Майк Секстон. Благодаря своей проницательности и неугасающему позитиву, он привлек в игру миллионы новых последователей. Настоящий мечтатель, вдохновитель, легенда. Покойся с миром", – написал известный покерный стример Джейсон Сомервиль.
"Ужасная потеря. Майк Секстон был гигантом игры. Лишь нескольким людям удалось сделать больше для развития покера. Адресую свои соболезнования и молитвы семье покойного и его близким", – так отреагировал на смерть Секстона один из самых успешных игроков в истории Фил Айви.
"Хороший соперник, друг, необыкновенный человек. Покойся с миром, Майк Секстон. На этом фото мы начинаем 6-часовой хедз-ап в "Турнире чемпионов", который в конце концов выиграл Майк. В тот день он играл настолько хорошо, что это произвело на меня большое впечатление", – поделился приятными воспоминаниями один из последователей Секстона Даниэль Негреану.
Отдав любимому делу более 40 лет, Майк Секстон оставил в наследство несколько специализированных книг, успешный покерный бренд и немало идей для развития покера. Покойся с миром, легенда.