Смерть Майка Секстона стала настоящим шоком для покерного комьюнити, ведь легендарный американец занимался не только развитием любимой игры. Секстон был хорошим другом, наставником и вдохновителем для тысяч игроков разных поколений.

Тяжелая болезнь унесла Майка Секстона шестого сентября. Соцсети сразу же взорвались многочисленными скорбными цитатами и искренними словами в адрес покойного.

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just can’t believe it baby @Mike_partypoker you will be missed greatly my friend. on and off the tables you are truly the greatest of all time baby pic.twitter.com/eCEu3zodOy — Scotty Nguyen (@TheScottyNguyen) September 7, 2020

"Не могу в это поверить, дружище. Я буду всегда о тебе помнить. За покерным столом и за его пределами ты был действительно величайшим", – написал в Твиттере чемпион мира 1998 года Скотти Нгуен.

Mike rebranded poker playing into a respectable endeavor. He was the first to get endorsements. Although it prevented him from pursuing his passion for playing poker tournaments, he became a WPT announcer so he could be a steward for the future of poker.https://t.co/3eiTucCcgV — Barry Greenstein (@barrygreenstein) September 7, 2020

"Майк превратил игру в покер в респектабельное занятие. И он первым получил признание. Пожертвовав возможностью играть в покерные турниры, Майк отдался комментаторскому делу в Мировом покерном туре и посвятил себя судейской деятельности ради будущего покера", – не скупился на теплые слова и обладатель 3 браслетов WSOP Барри Гринштейн.

like many, my first exposure to poker was watching the World Poker Tour.



Mike Sexton’s commentary felt magical. his seasoned insights and relentless positivity mixed together in a way that attracted millions to our game.



a true visionary, an inspiration to all, a legend. RIP. — jcarver (@JasonSomerville) September 7, 2020

"Как и для многих, мое первое знакомство с покером состоялось благодаря просмотру трансляций Мирового покерного тура, которые комментировал Майк Секстон. Благодаря своей проницательности и неугасающему позитиву, он привлек в игру миллионы новых последователей. Настоящий мечтатель, вдохновитель, легенда. Покойся с миром", – написал известный покерный стример Джейсон Сомервиль.

A gutting loss. Mike Sexton was a giant for the game. Very few people did more for the game of poker than he did. My thoughts and prayers are with his family and loved ones. https://t.co/qZduLo34tE — Phil Ivey (@philivey) September 7, 2020

"Ужасная потеря. Майк Секстон был гигантом игры. Лишь нескольким людям удалось сделать больше для развития покера. Адресую свои соболезнования и молитвы семье покойного и его близким", – так отреагировал на смерть Секстона один из самых успешных игроков в истории Фил Айви.

A competitor, a friend, a remarkable human being.



RIP Mike Sexton



This pic taken at the start of a 6 hour heads up deal in the TOC that Mike went on to win. He played so well that day I remember being truly shocked and impressed. pic.twitter.com/cKRaqwbWux — Daniel Negreanu (@RealKidPoker) September 7, 2020

"Хороший соперник, друг, необыкновенный человек. Покойся с миром, Майк Секстон. На этом фото мы начинаем 6-часовой хедз-ап в "Турнире чемпионов", который в конце концов выиграл Майк. В тот день он играл настолько хорошо, что это произвело на меня большое впечатление", – поделился приятными воспоминаниями один из последователей Секстона Даниэль Негреану.

Отдав любимому делу более 40 лет, Майк Секстон оставил в наследство несколько специализированных книг, успешный покерный бренд и немало идей для развития покера. Покойся с миром, легенда.