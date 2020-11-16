Грудень 2020 року обіцяє стати дуже насиченим на круті покерні події, за якими ми встигли сильно скучити впродовж пандемії.

Нещодавно стало відомо, що Світова серія покеру (WSOP), яка не так давно успішно відбувалася в онлайні, отримає продовження. Значна частина дійства знову відбудеться в інтернеті, але фінальні столи розіграють на живо.

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Тепер же хорошими новинами поділилися у популярному казино Aria, що у Лас-Вегасі. Вони вирішили відновити свою традиційну живу серію турнірів для хайролерів. Три турніри, кожен з бай-іном 10 000 доларів, відбудуться уже 3-5 грудня. Усі змагання будуть у форматі 6-макс з рівнями блайндів по 40 хвилин.

Турніри відкриті для усіх охочих взяти участь та, звісно, гравцям з інших континентів дістатися на до Вегаса буде дуже не просто. Водночас, відомі американські професіонали навряд чи втратять нагоду помірятися силами у перших подібних турнірах за дуже довгий час.

Попри активне повернення живого покеру, про загрозу коронавірусу організатори не забувають. Усі учасники змагань зобов’язані будуть одягати маски, а приміщення періодично дезінфікуватимуть.