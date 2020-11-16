Декабрь 2020 года обещает стать очень насыщенным крутыми покерными событиями, по которым мы успели сильно соскучиться на протяжении пандемии.

Недавно стало известно, что Мировая серия покера (WSOP), которая не так давно успешно проходила в онлайне, получит продолжение. Значительная часть действа снова состоится в интернете, но финальные столы разыграют вживую.

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Теперь же хорошими новостями поделились в популярном казино Aria, что в Лас-Вегасе. Они решили восстановить свою традиционную живую серию турниров для хайроллеров. Три турнира, каждый с бай-ином 10 000 долларов, состоятся уже 3-5 декабря. Все соревнования будут в формате 6-макс с уровнями блайндов по 40 минут.

Турниры открыты для всех желающих принять участие, но, конечно, игрокам с других континентов добраться на до Вегаса будет очень не просто. В то же время, известные американские профессионалы вряд ли потеряют возможность помериться силами в первых подобных турнирах за очень долгое время.

Несмотря на активное возвращение живого покера, об угрозе коронавируса организаторы не забывают. Все участники соревнований обязаны будут надевать маски, а помещение периодически будут дезинфицировать.