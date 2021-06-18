Жертви покерного шахрая відсудили в нього гроші

Кримінальна покерна сага добігає до свого завершення. Схоже, добро таки перемагає зло.

Вероніка Бріл змогла відсудити в Майка Постла 27 тисяч доларів фінансової компенсації. Мова не про моральні збитки, а про судові витрати.

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Справа в тому, що після того, як американська феміда виправдала Майка у справі про шахрайство під час турніру, який транслювали онлайн, на нього накотилася лавина невдоволення, адже покерна спільнота не сумнівається у вині Постла.

Врешті американець вирішив відбиватися. Він подав величезний колективний позов за наклеп. Але Майк примудрився пересваритися з адвокатами і залишився без захисту.

У підсумку Постл ігнорував судові засідання, тому американське правосуддя задовільнило позов однієї з головних жертв ймовірного шахрая Вероніки Бріл. Вона попросила відшкодувати їй судову тяганину (витрати на адвокатів). Тепер Майкл Постл повинен заплатити їй 27 тисяч доларів.