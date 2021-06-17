Після понад дворічної перерви головна покерна подія повернеться до звичного формату. Турніри відбуватимуться в столиці розваг Лас-Вегасі.

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І без того грандіозний ажіотаж до Світової серії ще більше роздмухав Дойл Брансон. Одна з найбільших постатей в історії гри заанонсував, що не омине увагою таку важливу подію.

Востаннє американець грав на WSOP у 2018 році. Тоді він виграв 44 тисячі доларів в одному з турнірів і оголосив, що це, ймовірно, його лебедина пісня на Світових серіях.

Передумати дідуся Брансона змусила доволі цікава перспектива. Його син Тодд також планує взяти участь у WSOP. Тож династія Брансонів цілком може пересіктися за одним столом. А, помріймо, вирішальний хедз-ап між батьком та сином міг би стати історичною подією та привернути величезну увагу по всьому світу.