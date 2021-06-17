После более чем двухлетнего перерыва главное покерное событие вернется к привычному формату. Турниры будут проходить в столице развлечений Лас-Вегасе.

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И без того грандиозный ажиотаж к Мировой серии еще больше раздул Дойл Брансон. Одна из крупнейших фигур в истории игры анонсировал, что не обойдет вниманием такое важное событие.

Последний раз американец играл на WSOP в 2018 году. Тогда он выиграл 44 тысячи долларов в одном из турниров и объявил, что это, вероятно, его лебединая песня на Мировых сериях.

Передумать дедушку Брансона заставила довольно интересная перспектива. Его сын Тодд также планирует принять участие в WSOP. Так что династия Брансонов вполне может пересечься за одним столом. А, помечтаем, решающий хедз-ап между отцом и сыном мог бы стать историческим событием и привлечь огромное внимание ценителей покера по всему миру.